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Türkiye
İHA 17.01.2024 21:31

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 60 metre uzatılacak

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, heyelan riskine karşı yaz aylarında 60 metre uzatılacak.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 60 metre uzatılacak

Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikameti 25 Eylül'de ulaşıma kapatılarak 42 günlük çalışmanın ardından heyelan riski nedeniyle 90 metre uzatıldı.

Bolu Valiliğince düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı’nda heyelan riskine karşı Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti tünel tüpünün yaz aylarında 60 metre uzatılacağını açıklandı.

"Temmuz- ağustos aylarında çalışma yapılacak"

İl Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Fidan, yaz aylarında İstanbul istikametinde çalışma yapılacağını ifade ederek, "İstanbul istikametini 60 metre civarında uzatacağız. Bu sene planlanıyor. Bayramları düşünüyoruz. Mevsimi düşünüyoruz, trafiğin az olduğu dönemleri düşünüyoruz. Kurban Bayramı'nın da haziran ayında olduğunu düşünürsek okulların da tatil olduğunu. Temmuz- ağustos aylarında çalışma yapılacak" dedi.

"Avusturya'dan özel ekip gelecek"

Avusturya’dan özel ekip geleceğini ifade eden Müdür Fidan, "Heyelan bölgesiyle ilgili ayrı bir proje çalışıyoruz. Avusturya'dan bu konularla ilgili uzman ekip gelecek. Hatta 29 Ocak'ta gelecek. Gelip, oraya has, o heyelana has özel bir çözüm, heyelanı yukarıda tutma, yukarıda engelleme amaçlı çözüme yönelik bir çalışmamız devam ediyor. Tüneli de oraya kadar, heyelanlara kadar uzatma konusu da aklımızda. 60 metrelik uzatma sadece tünelin hemen üst kısmından gelen malzemeyi tutacak" diye konuştu.

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