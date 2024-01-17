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Türkiye
AA 17.01.2024 17:18

Fethiye'de güneşli hava sahilde yoğunluk oluşturdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki günlük yağışın ardından güneşli hava dolayısıyla vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.

Fethiye'de güneşli hava sahilde yoğunluk oluşturdu
[Fotograf: AA]

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldüğü ilçede güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Çalış Plajı'nı tercih etti. Çok sayıda kişi plaj önündeki kafelerde zaman geçirip balık tuttu.

Bazı vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü. Bazı yabancı turistler ise denize girdi.

Fethiye'de güneşli hava sahilde yoğunluk oluşturdu

Yağışlı havanın ardından güneşi değerlendirmek için plaja geldiğini ifade eden Volkan Yengel, ülke genelinde soğuk havanın etkili olduğunu Fethiye'de ise yazdan kalma bir gün yaşadıklarını söyledi.

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