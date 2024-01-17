Aydın'da tüneldeki zincirleme kaza kamerada

Kaza, Aydın-İzmir otobanı Germencik ilçesi mevkii Selatin Tüneli'nde meydana geldi.
Aydın ilindeki taziye ziyaretinin ardından İnegöl'e dönmek üzere yola çıkan sürücü Vasıf S. yönetimindeki otomobile, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır çarptı, otomobil sürüklendi.
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan amcası Bayram S. yaralandı.
Kazanın hemen ardından kapanan yolda ani fren yapan araçlar birbirine çarptı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.