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Türkiye
İHA 17.01.2024 23:49

Aydın'da tüneldeki zincirleme kaza kamerada

Aydın-İzmir Otoyolu'ndaki Selatin Tüneli'nde tır otomobile çarptı. Kaza nedeniyle kapanan tünelde arkadan gelen araçlar birbirine çarptı. O anlar tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aydın-İzmir otobanı Germencik ilçesi mevkii Selatin Tüneli'nde meydana geldi.

Aydın ilindeki taziye ziyaretinin ardından İnegöl'e dönmek üzere yola çıkan sürücü Vasıf S. yönetimindeki otomobile, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır çarptı, otomobil sürüklendi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan amcası Bayram S. yaralandı.

Kazanın hemen ardından kapanan yolda ani fren yapan araçlar birbirine çarptı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.  Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

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Aydın İzmir Trafik Kazası
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