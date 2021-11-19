Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır otomobile çarptı, 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde, Mahmut Taştan'ın kullandığı otomobile aynı istikamette seyir halindeki tır yandan çarptı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada otomobil sürücüsü Taştan ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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