Türkiye
Tır dorsesi alev alev yandı12 Eylül 2019 Perşembe 18:17 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 18:22
Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde tır dorsesi alev alev yandı.
Edirne istikametine ilerleyen tırın dorsesi Yassıören mevkiisinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücü Serdar Kayabaş, alev alev yanan dorseden tırın ön bölümünü ayırdı. Kartondan bardak bulunan dorsedeki yangına itfaiye müdahale etti. Yangın nedeniyle yolda trafik bir süre durdu. Yangın söndürülürken olay yerindeki inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA