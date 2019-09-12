Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Celal Demirci tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, Demirci'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık, mütalaayı ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

"ByLock" indirmediğini ve kullanmadığını savunan Demirci, "Aleyhime ifade veren tanıkları tanımıyorum. Beyanları doğru değildir ve kabul etmiyorum. Kimsenin talimatıyla Bank Asya hesabıma para yatırmadım. Talimat aldığıma ilişkin bilgi, belge, delil ortaya konmuş değildir. Bu iddia da asılsızdır. Ailemin bana ihtiyacı vardır. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalanan sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA