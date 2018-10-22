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TİKA'dan Musul'a sağlık desteği

TİKA, Musul'daki kanser hastanesine, doktorların hizmet vereceği 6 oda, bir eczane bir danışma odasından oluşan prefabrik ek klinik desteğinde bulundu.

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TİKAdan Musula sağlık desteği

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile Musul Valisi Nevfel el-Akub'un katılımıyla söz konusu projenin açılışı yapıldı.

Büyükelçi Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Irak'ın birçok bölgesinde her alanda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Musul'da TİKA'nın önemli projelere imza attığını belirten Yıldız, "Musul halkı ayakları üzerine durdukça biz komşu Türkiye olarak kendimizi daha güçlü hissederiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, TİKA'nın çalışmalarından övgüyle bahsetti.

"Gelecekte Türkiye Musul'da başkonsolosuyla temsil edilse de TİKA gibi kurumlarımız aslında sahada ülke adına halka ve insanlara doğrudan faydası olacak projeleri çok uzun süredir yürütüyor."

Büyükelçi Yıldız, Musul temasları kapsamında valilik ve kaymaklığı da ziyaret ederek, yerel yöneticiler bir araya geldi.

Kaynak: AA

Etiketler: TİKA, Musul
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