Bıçakla 11 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi yakalandı

İstanbul Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir kasap dükkanına gelen Ali K. aralarında husumet bulunduğu belirtilen iş yerinin çalışanlarına bıçakla saldırdı.

Çalışanları bıçaklayan Ali K, kendisini durdurmaya çalışanları da bıçaklayarak kaçtı.

Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle 2 kişi ağır yaralanırken, 9 kişi de hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ayağı kırık halde yakalandı

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Ali K'yi D-100 Karayolu katılımında ayağı kırık halde yakaladı.

Gözaltına alınan Ali K. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ali K'nin olayı gerçekleştirdiği iş yerinin sahipleriyle aralarında husumet olduğunu ve Afyon Cezaevinden firar ederek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA