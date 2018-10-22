TBMM Başkanı Yıldırım öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobili test etti

Hafta sonunu memleketi Erzincan'da geçiren TBMM Başkanı Binali Yıldırım, adının verildiği üniversitenin 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen törende üniversite korosu Yıldırım'ın sevdiği türküleri seslendirdi. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte zaman zaman türkülere eşlik eden Binali Yıldırım ardından konuşma yaptı.

"Dağları karlı Erzincan sizlerin olduğu gibi benim de memleketim. Taşını, toprağını, üzümünü, yaylasını seviyorum. İnsanlarını seviyorum çünkü onlar 24 ayar altındır. Memleketime değer katan herkesi, her kurumu her zaman takdir ettim, takdir etmeye devam edeceğim."

Gençlerimiz üniversitelerden uzak kaldı

Yıldırım, Türkiye'de bir zamanlar gençlerin akıllarına, eserlerine değil, bedenlerini nasıl örttüklerine yoğunlaşıldığını hatırlattı.

"Üzücü, incitici olan, bu durum sebebiyle birçok kız evladımız okulunu, üniversitesini bırakmak zorunda kaldı ve ya başka memleketlere gidip orada tahsilini tamamlama mecburiyetinde kaldı. Bu örneklerden biri de benim kızım. Üniversiteyi tamamlayamadı, başını açmasını istediler o da bunu reddetti, bıraktı. Şimdi yıllar sonra çoluk çocuğa kavuştu, üniversite okudu. O, yarım kalan idealini gerçekleştirmek için gayret ediyor. Ne oldu, bütün bunlardan kim ne kazandı? Hiçbir şey kazanmadı. Husumet oldu, toplumda ayrışma oldu, yani zararı memleketimize, bize oldu. Gelişip ileri gitmek için insanımızın niteliğini artırmamız icap ederken gençlerimiz üniversitelerden uzakta kaldı. 'Gitsin de bir daha gelmesin' diye dua ettiğimiz o günler çok şükür geride kaldı."

Yıldırım, kendisinin üniversite sıralarında oturduğu zaman şimdiki gençler kadar rahat olmadığını anlattı.

"1973 yılında başladığım İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 2 yıl sonra anarşik olaylar, terör nedeniyle üniversitemiz 1 yıl kapalı kaldı. Boşu boşuna 1 yıl geçip gitti, eğitimimiz geç bitti, hayata atılmamız da geç başladı. Birçok zorluklarla karşılaştık, yokluğu, yoksunluğu yaşadık, şahit olduk ama inanın hiçbir zaman yılmadık, mücadele ettik. İyi bir insan olmanın yanında ülkeme, milletime daha faydalı insan nasıl olunabilir, hep bunun düşüncesi içerisinde ve gayreti içerisinde oldum."

Elektrikle çalışan otomobili test etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ardından Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 2 ayda ürettiği ve 16 bin liraya mal olan 'Kayı' isimli, elektrikle çalışan otomobilin test sürüşünü yaptı. Araç hakkında öğrencilerden bilgi alan Yıldırım daha sonra otomobilin üzerine imzasını attı.

Kaynak: DHA