Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Game Koamba Kadın Derneği Meslek Edinme Merkezi'nin açılışına Burkina Faso'dan üst düzey devlet erkanı, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bu proje kadınların istihdama katılmasında faydalı neticeler doğuracak"

Törende TİKA adına konuşan Kamil Kolabaş, TİKA'nın Afrika'da mesleki eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalara bir örnek daha teşkil edecek olan merkezin verimli bir şekilde çalışması yönünde temennilerini dile getirdi.

Kolabaş, bu proje vesilesiyle kadınların istihdama katılmasının çok faydalı neticeler doğuracağına inandığını sözlerine ekledi.

Burkina Faso yetkilileri ise TİKA'nın Burkina Faso'da mesleki eğitim alanında yaptığı projeden duydukları memnuniyeti ifade ederek, karşılıklı iş birliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Game Koamba Kadın Derneği

Burkina Faso'da faaliyet gösteren Game Koamba Kadın Derneği, çocuklara güzel bir gelecek hazırlamanın yanı sıra kadınların üretime katılmaları ve ülkelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyor.

TİKA tarafından, kadınların meslek edinmelerine yönelik çalışmalarını daha verimli olarak sürdürebilmesi için derneğe bir meslek edindirme merkezi inşa edildi.

Merkezde kadınlara yönelik terzilik, dokuma, kumaş boyama, sabunculuk ve kuaförlük konularında meslek edindirme kursları düzenlenecek.

Kaynak: AA