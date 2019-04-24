Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/PqTsglL6dp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 24 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber