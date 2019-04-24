OSB'deki bir süt ve süt ürünleri fabrikasının kazan dairesinde yer alan, çeşitli ürünlerin yapımında kullanılan buhar kazanında, henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın meydana geldiği buhar kazanının kazan dairesinin duvarının yanı sıra fabrikanın bahçe duvarını da yıkarak yaklaşık 200 metre uzağa fırladığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Kazan dairesinin büyük hasar gördüğü olayın ardından güvenlik güçleri ve doğal gaz ekipleri olay yerinde önlem alıp incelemelerde bulundu.

Fabrika sahibi Mahir Merkit, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikada istenmeyen bir olay yaşandığını ifade ederek, "Kaza buhar kazandaki buhar sıkışması sonucu meydana geldi. Çok şükür can kaybımız yok, maddi hasarımız var, yakın zamanda bu hasarı giderip tekrardan faaliyete geçeceğiz." dedi.

Polis ve kazan dairesini yapan şirketin görevlilerinin, patlamanın kesin nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA