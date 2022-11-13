Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticari araçla çarpışan otomobilin önü yok oldu: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada otomobilin ön kısmının yok olması dikkat çekti.
M.D. yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Ö. idaresindeki otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Çiğli mevkiinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden Mehmet Ö. hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Yaralanan diğer sürücü M.D, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonucunda otomobilin ön kısmı yok oldu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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