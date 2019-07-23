Türkiye

THY'nin üçüncü "rüya uçağı" İstanbul'da

23 Temmuz 2019 Salı 17:15 - Son Güncelleme 23 Temmuz 2019 Salı 17:23

THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner tipi uçağın üçüncüsü de İstanbul Havalimanı'na indi.

Türk Hava Yollarının (THY), "rüya uçak" diye tabir edilen B787-9 Dreamliner tipi üçüncü uçağı İstanbul'a geldi. THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin üçüncüsü bugün filoya katıldı. Park pozisyonuna çekilen uçakta, Gümrük Muhafaza ekipleri inceleme yaptı. Üçüncüsü teslim alınan Boeing 787-9 Dreamliner ile THY'nin uçak sayısı da 340'a ulaştı. İşlemlerinin tamamlamasının ardından uçağın yakın zamanda tarifeli seferlerine başlaması planlanıyor. Kaynak: AA Etiketler: THY rüya uçak istanbul havalimanı boeing dreamliner

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