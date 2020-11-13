Mersin Şehir Hastanesi'nde test yaptıran İsmail Ölmez, 24 saat zorunlu bekleme süresini tamamlamadan Anamur'a geldi.

Anamur Otogarı'nda bir otobüs firmasından bilet alırken firma yetkilisinin HES kodunu girmesi ile Ölmez'in testinin pozitif çıktığı anlaşıldı.

Olayın ardından güvenlik ekibi ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Etrafına kimse yaklaştırılmadı

Sağlık ekibinin korunma hazırlıklarını beklediği sırada Ölmez'i otogar güvenlik ekibi otogarda tuttu. Bu sırada İsmail Ölmez'in etrafına kimse yaklaştırılmadı.

Ölmez'in Otogar Camii'nde cuma namazı kıldığı da öğrenildi. Yanında oğlu olduğu halde bir süre otogarda bekleyen İsmail Ölmez, daha sonra kontrol için Anamur Devlet Hastanesi pandemi bölümüne alındı.

Evinde karantinaya alınacak

Ölmez'in oğlu ise babasının testinin negatif çıktığını ancak sonradan sistemden baktıklarında pozitif çıktığını gördüklerini kaydetti.

Ölmez'in test sonucunun kendisine bilgilendirinceye kadar kendini izole etmesi gerektiğini sonucun negatif çıkması halinde ancak dışarı çıkabileceği belirtildi.

Sonucu beklemeden evden, hatta şehirden de dışarı çıkan İsmail Ölmez'in 900 lira para cezasına çarptırılacağı ifade edilirken, 10 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı öğrenildi.