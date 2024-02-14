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Türkiye
AA 14.02.2024 06:08

Ters yöne giren otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, biri ters yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ters yöne giren otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi.

İddiaya göre, ters yönden ilerleyen otomobil, tünelden çıkan otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ismi öğrenilemeyen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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