Ters yöne giren otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi.
İddiaya göre, ters yönden ilerleyen otomobil, tünelden çıkan otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ismi öğrenilemeyen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.