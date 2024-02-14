Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.02.2024 00:18

Isparta'da sağanak: Tarım arazilerini su bastı

Isparta'nın Aksu ilçesinde etkili olan sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.

Isparta'da sağanak: Tarım arazilerini su bastı
[Fotograf: AA]

Taşkından merkez ile Karağı, Koçular ve Karacahisar köylerindeki bazı tarım alanları etkilendi.

Aksu Kaymakam Vekili Mesut Akın, bazı köylerde sağanağın etkisiyle su baskınları olduğunu söyledi.

Ekiplerin sahada olduğunu ve tedbir aldığını belirten Akın, "Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Dere kenarlarında olan tarım arazilerinin bir kısmı taşkından etkilendi. Kaymakamlığımızın tüm kurumları teyakkuz halindedir. İnşallah süreci kayıpsız atlatacağız." diye konuştu.

Öte yandan, kaymakamlıkça yılkı atları olmak üzere yabani hayatın ve sokak hayvanlarının kış şartlarından etkilenmemesi için çalışmalar yürütülüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Isparta Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Antalya'da selden etkilenen bölgede DSİ ve OGM’ye ait 130 iş makinesi aralıksız çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:34
Avcılar'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
01:31
İletişim Başkanlığı, "Toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasını yalanladı
00:50
Güney Afrika: İsrail'in Refah'a yönelik saldırısı UAD kararlarını hiçe saymaktır
00:47
Karaman’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
00:01
İsrailli Bakan, Gazze'ye un sevkiyatını engellemeye devam edeceğini söyledi
23:53
Romanya'da 100'ü aşkın sağlık tesisine fidye yazılımı saldırısı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ