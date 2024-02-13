Antalya'da selden etkilenen bölgede DSİ ve OGM’ye ait 130 iş makinesi aralıksız çalışıyor

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık ekiplerinin, Antalya'da şiddetli yağıştan etkilenen bölgenin bir an önce normal hayatına dönmesi için çalıştığını belirtti.

Selde zarar gören tarım arazileri ve seralara yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yumaklı, "Sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Rabb’imden rahmet niyaz ediyor; selden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadesini kullandı.