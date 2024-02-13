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Türkiye
AA 13.02.2024 23:23

Antalya'da selden etkilenen bölgede DSİ ve OGM’ye ait 130 iş makinesi aralıksız çalışıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'daki sel felaketinden etkilenen bölgede, Devlet Su İşleri (DSİ) ile Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 130 iş makinesi ve ekipmanla çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Antalya'da selden etkilenen bölgede DSİ ve OGM’ye ait 130 iş makinesi aralıksız çalışıyor
[Fotograf: AA]

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık ekiplerinin, Antalya'da şiddetli yağıştan etkilenen bölgenin bir an önce normal hayatına dönmesi için çalıştığını belirtti.

Antalya'da selden etkilenen bölgede DSİ ve OGM’ye ait 130 iş makinesi aralıksız çalışıyor

Selde zarar gören tarım arazileri ve seralara yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yumaklı, "Sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Rabb’imden rahmet niyaz ediyor; selden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadesini kullandı.

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İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı
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