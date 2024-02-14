Karaman’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

O.K. idaresindeki otomobil, Karaman-Mersin çevreyolu jandarma kavşağında S.B. yönetimindeki ambulansla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans şarampole devrilirken, otomobil sürücüsü O.K. ve aynı araçta bulunan H.G. araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Yaralılardan O.K ve H.G. ile ambulans sürücüsü S.B, sağlık çalışanları N.M. ve S.Ş. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

O.K ve H.G’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu, ambulans personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan ambulansın merkeze bağlı Kurtderesi köyündeki kazaya gittiği öğrenildi.