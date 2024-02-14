Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.02.2024 00:45

Karaman’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karaman’da kaza yerine giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karaman’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]

O.K. idaresindeki otomobil, Karaman-Mersin çevreyolu jandarma kavşağında S.B. yönetimindeki ambulansla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans şarampole devrilirken, otomobil sürücüsü O.K. ve aynı araçta bulunan H.G. araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Yaralılardan O.K ve H.G. ile ambulans sürücüsü S.B, sağlık çalışanları N.M. ve S.Ş. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

O.K ve H.G’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu, ambulans personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan ambulansın merkeze bağlı Kurtderesi köyündeki kazaya gittiği öğrenildi.

ETİKETLER
Ambulans Karaman Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Isparta'da sağanak: Tarım arazilerini su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:34
Avcılar'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
01:31
İletişim Başkanlığı, "Toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasını yalanladı
00:50
Güney Afrika: İsrail'in Refah'a yönelik saldırısı UAD kararlarını hiçe saymaktır
00:21
Isparta'da sağanak: Tarım arazilerini su bastı
00:01
İsrailli Bakan, Gazze'ye un sevkiyatını engellemeye devam edeceğini söyledi
23:53
Romanya'da 100'ü aşkın sağlık tesisine fidye yazılımı saldırısı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ