Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ters şeritten gitti TIR'ın altına girecekti
[Fotoğraf: İHA]
Denizli-Antalya kara yolunda ters şeritten ilerleyen bir sürücü, araçların uyarılarına aldırış etmeden hızlı bir şekilde kilometrelerce ilerledi. Araç, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Denizli-Antalya kara yolun Cankutaran mevkisi yakınlarında, Antalya istikametine giren lüks araç, kent merkezine doğru kilometrelerce ilerledi.
Yaşanan bu akıl almaz olay ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.
Uyarılara aldırış etmedi
Görüntülerde karşıdan gelen araçların sürücüyü uzun uzun çaldıkları klaksonlar ile uyardıkları görülürken, sürücünün bunlara aldırış etmeden hızlı bir şekilde ilerlediği görülüyor.
Görüntülerde ters şeritte ilerleyen sürücünün TIR'ın altında kalmaktan ise son anda kurtulduğu görülüyor.
Ters şeride giren sürücünün akıbeti ise bilinmiyor.
Etiketler: tır ters şerit Denizli-Antalya kara yolu cep telefonuSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 10:13
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