Denizli-Antalya kara yolun Cankutaran mevkisi yakınlarında, Antalya istikametine giren lüks araç, kent merkezine doğru kilometrelerce ilerledi.

Yaşanan bu akıl almaz olay ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Uyarılara aldırış etmedi

Görüntülerde karşıdan gelen araçların sürücüyü uzun uzun çaldıkları klaksonlar ile uyardıkları görülürken, sürücünün bunlara aldırış etmeden hızlı bir şekilde ilerlediği görülüyor.

Görüntülerde ters şeritte ilerleyen sürücünün TIR'ın altında kalmaktan ise son anda kurtulduğu görülüyor.

Ters şeride giren sürücünün akıbeti ise bilinmiyor.