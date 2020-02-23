Haber Giriş: Kaynak: AA
Botan Çayı'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Siirt''te Botan Çayı'nda iki minibüste mahsur kalan ve içinde öğretmen ile öğrencilerin bulunduğu 35 kişilik kafile, jandarma ve Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ağrı'dan Şırnak'ın Silopi ilçesine giden ve içerisinde 3 öğretmen, 2 görevli ve 30 öğrenci bulunan iki minibüs, Ilısu Barajı projesi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla bir süredir ulaşıma kapalı olan eski Siirt-Eruh kara yolu Tahtamendik mevkiinde suyun yükselmesi üzerine burada mahsur kaldı.
Minibüs şoförlerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu araçlar sudan çıkarıldı.
Kafilede yer alan 8 öğrenci, gözlem için Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Siirt öğrenci kafilesi botan çayıSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 03:40
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