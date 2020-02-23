Haber Giriş: Kaynak: İHA
Giresun'da yangın: Tek katlı ev kül oldu
[Fotoğraf: İHA]
Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı köy evi kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmaması ise sevindirdi.
Güce’ye bağlı Kuluncak köyünde, Yaşar Kara'ya ait tek katlı köy evinin mutfak bölümünde akşam üzeri henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören aile sakinleri koşarak dışarıya çıktı.
Yardım çığlıklarını duyan köy sakinlerinin olay yerine gelmesiyle birlikte ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvanı kurtarıldı ve yangın söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: giresun yangın ev yangınıSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 03:21
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