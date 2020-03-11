Haber Giriş: Kaynak: DHA
Teröristlerin sığınakları imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ilçesinin güney kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-6 Şehit Jandarma Er Fevzi Güngür' operasyonu tamamlandı.
Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerce kış üstlenmesi amacıyla kullanılan, 8 sığınak tespit edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 25 metrekare genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki bir sığınakta silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
[Arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş satışa hazır 547 kilo esrar ele geçirildi - Fotoğraf: DHA]
Operasyonun narko-terörizmle mücadele kapsamında ise eğitimli köpekler 'Engel' ve 'Çiko' ile yapılan aramalarda, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş satışa hazır 547 kilo esrar ele geçirildi.
Etiketler: terör örgütü PKK DiyarbakırSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 12:07
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