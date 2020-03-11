Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ili kapsayan Çocuk Vizyon Belgesi Bölge Çalıştayları'nı başlattı. Bakanlık, çalıştaylarda uzmanların, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerinden minik temsilcilerin görüşlerini de alıyor.

Koruyucu ve önleyici hizmetlerde ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılması, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ekseninde oluşturulacak vizyonda böylelikle çocuklar da söz sahibi olacak.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilk olarak İzmir ve Adana'da düzenlenen çalıştaylar, Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon, Diyarbakır ve Van ile devam edecek.

Çocukların görüş, öneri ve talepleri ile hazırlanacak

Çocuklara yönelik koruyucu önleyici hizmetler alanında 7 ana başlığın tartışılacağı çalıştaylarda, çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme birimleri, Okul Destek Projesi, Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri, Sokakta Çalışan Çocuklara Yönelik Mobil Ekipler ile Çocuklar Güvende Programı'na ilişkin çalışmalar masaya yatırılacak.

Çocuk hakları alanında yapılan çalışmaların kapsamlı şekilde inceleneceği çalıştaylara, Bakanlık uzmanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, çocuk hizmetlerinden sorumlu il müdür yardımcıları, İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin yanı sıra Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerinin minik temsilcileri de katılacak. Böylelikle, Vizyon Belgesi, çocukların görüş, öneri ve talepleri dikkate alınarak şekillenecek.

[Fotoğraf: AA]

8 ayrı taslak üzerinden ilerlenecek

Tüm illeri kapsayacak şekilde 8 bölge şeklinde planlanan çalıştaylar, 3 gün sürecek. Her çalıştayın son gününde katılımcıların ortak görüşüyle Çocuk Vizyon Belgesi taslak metni hazırlanacak. Bakanlık, bu taslak metinler doğrultusunda Çocuk Vizyon Belgesi'ni son haline kavuşturup, uygulamaya alacak.