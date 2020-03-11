Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, "Deprem teknolojileri ve koordinasyonu" gündemi ile toplandı.

Kurulun toplantısına alanlarında uzman akademisyenler katıldı. Hem ihtiyaçlar hem de yeni teknolojilerin sağladığı fırsatlar ele alındı. Kısa ve orta vadeli yol haritaları değerlendirildi.

Kuruldan bir de "Üst Komite" önerisi geldi. Deprem konusunda çalışan tüm paydaşların, ortak hareket etmesini sağlayacak bir üst komite oluşturulması önerildi.

Toplantıda, toplumsal farkındalığın artırılmasına da dikkat çekildi. Bunun için bilim kampları, yarışma ve fuarların düzenlenebileceği vurgulandı. Kurul, ilerleyen günlerde, uzman görüşlerinin dikkate alındığı bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına sunacak.