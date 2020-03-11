En zorlu harekatlarda önemli rol oynayan topçu birlikleri... Zeytin Dalı'ndan Bahar Kalkanı'na kadar en kritik görevlerde yer aldılar.

Topçu subay ve astsubayların yolu Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığından geçiyor. Kahraman Mehmetçik, burada özel eğitimler alıyor. Öğrencilere önce teorik eğitim veriliyor. Coğrafi analiz sistemleri ile detaylı bir harita eğitim uygulanıyor.

"İleri Gözetleyici Simülatörü" dershanesinde ise kullanılan son teknoloji sistemle sahaya çıkmadan önce pratik yapılıyor. Belirlenen senaryoya göre arazide düşman hedeflerinin koordinatları belirleniyor. Hedefler imha ediliyor. Topçuları en zorlu arazi şartlarına hazırlamak için spor faaliyetleri gün boyu devam ediyor.

Fırtına Obüsleri görevi devralıyor

Okulda kursiyerlere sıkı bir spor programı da uygulanıyor. Onlar, parkurları tek tek tamamlayarak en zorlu görevlere hazırlanıyor. Temel beden eğitiminin ardından sıra savaş eğitimine geliyor. Bütün engeller onlar için oldukça kolay. Her birini hızla tamamlayarak zinde kalıyorlar.

Eğitimin olmazsa olmazı atışlar... Kahraman Mehmetçik, önce hafif silahlarla, daha sonra uzun namlularla nişan alıyor. Sonuç ise delik deşik olmuş bir hedef tahtası.

Topçu atış eğitimlerindeyse savunma sanayinin gururu, yerli ve milli araçlar kullanılıyor. ADESTİM aracı ile gözlem yapılıyor ve hedefler tespit ediliyor.

Daha sonra Fırtına Obüsleri görevi devralıyor. Mühimmat otomatik olarak yükleniyor. Sıra belirlenen hedefleri imha etmeye geliyor. Fırtına Obüsü 30 saniyede mevzilenip, 15 saniyede 3 atış yapabiliyor.

Zorlu harekatların gizli kahramanları, aldıkları üst düzey eğitimle her an göreve hazır.

Haber: Süleyman Yaşar

Kamera: Bülent Uzun

Drone: Ufuk Karagül