Afyonkarahisar Belediyesi, toplu ulaşımda kullanılan halk otobüslerinde ilaçlama yaptı.

Özel kıyafetler giyen Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, otobüslerde ilaçlama yaparak, dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

[Ekipler, koronavirüse karşı otobüste dezenfekte işlemi yaptı - Fotoğraf: AA]

İlaçlama çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini belirten Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, şunları kaydetti:

"Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs gündemde. Biz de ilimizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Önümüzdeki günlerde kamu binalarında, banka ATM'lerinde otobüs durakları gibi toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz."