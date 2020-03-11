Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğleden sonra Erzurum'un güney kesimleri ile Erzincan ve Ağrı civarında kısa süreli sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.