Haber Giriş: Kaynak: AA
3 ilde sağanak etkili olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğleden sonra Erzurum'un güney kesimleri ile Erzincan ve Ağrı civarında kısa süreli sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Etiketler: yağmur sağanak meteorolojiSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 11:01
Son Haberler
- 12:14
- 12:11
- 12:07
- 12:05
- 12:01
Sıradaki Haber
Cezaevinde hafız olan hükümlüye Diyanet'ten Uluslararası İyilik Ödülü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz