Düzce kent merkezinde sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Mimar Sinan caddeleri ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli davranmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, öğle saatlerinde sisin etkisinin azalması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]