Haber Giriş: Kaynak: AA
Düzce'de yoğun sis etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Düzce kent merkezinde sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.
Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Mimar Sinan caddeleri ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli davranmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, öğle saatlerinde sisin etkisinin azalması bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: sis düzce haberleri görüş mesafesiSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 11:19
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