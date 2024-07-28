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Türkiye
AA 28.07.2024 15:40

Terör propagandası yapan 11 şüpheliye tutuklama

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Terör propagandası yapan 11 şüpheliye tutuklama

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşı eşliğinde halay çekilmesi ve terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması ile seyir halindeki araçta bir kadının örgütsel şarkı dinlediği görüntülerle ilgili dün gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

Araçta örgütsel şarkı dinlediği anlara ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan Ö.R'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Arnavutköy ve Esenyurt'ta sokakta, Gaziosmanpaşa'da ise bir düğünde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşı eşliğinde halay çekilip terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması ve bir kadının seyir halindeki araçta örgütsel şarkı dinlediği anlara ilişkin sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden emniyet güçleri, 7 ilçede belirlenen 24 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına almış, daha sonra 5 adrese yapılan ikinci operasyonda 5 şüpheli daha yakalanmıştı.

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İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
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