Çok Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.07.2024 12:37

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda;
sosyal medya platformunda terör örgütü PKK/KCK'yı övücü/destekleyici şarkılar eşliğinde terör örgütü propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 7 ilçede operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

ETİKETLER
İstanbul Terörle Mücadele PKK/KCK Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Bayraktar KALKAN DİHA 40. uçuş testini başarıyla tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
İETT otobüsü 3 araca çarptı: 3 yaralı
14:11
Türkiye yüksek teknoloji alanında üretim üssü olacak
14:04
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
13:49
Numan Kurtulmuş'tan AP Başkanı Metsola'ya 'Kıbrıs' eleştirisi
13:39
3 ilde denize girmek yasaklandı
13:19
"Niye çöp atıyorsun?" dedi, 15 kişiden dayak yedi
Batı Karadeniz'de mevsimsel kuraklık tarımsal üretim alışkanlığında değişim sinyali veriyor
Batı Karadeniz'de mevsimsel kuraklık tarımsal üretim alışkanlığında değişim sinyali veriyor
FOTO FOKUS
Bayraktar KALKAN DİHA 40. uçuş testini başarıyla tamamladı
Bayraktar KALKAN DİHA 40. uçuş testini başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ