Başıboş sokak köpeğinin saldırdığı yaşlı adam yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Halil Aksay motosiklet ile evine dönerken başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Panikleyen Aksay korku dolu anları şu şekilde anlattı:

"Konutların arasından kurt cinsi bir köpek koştu, benim üzerime geldi. Ben de elektrikli bisikletimle kurtulmak için hafif bir manevra yaptım ve altında kaldım. Ayak bileğimden küt bir şekilde kırıldı şu anda."

"Vatandaş olarak çok mağdur durumdayız"

Yaşlı adam, yetkililerden başıboş köpek sorununun çözülmesini istiyor.

"Kolay bir olay değil. Yaşım 69. Bu yaştan sonra o ameliyatı geçireceğim. Nasıl iyi olacağımı da ben bilmiyorum. Yani vatandaş olarak biz gerçekten çok mağdur durumdayız."

Halil Aksay'ın Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre; Ocak 2022'den Temmuz 2024'e kadar yaklaşık 4 bin 300'e yakın başıboş köpek saldırısı kayıtlara geçti. Bu saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.