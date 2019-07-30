İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca 28 Temmuz tarihinde hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, terör örgütü içerisinde sözde tim komutanı olarak faaliyet gösteren Şervan kod adlı terörist olduğu belirlendi.

Jandarma personeline saldırının faili

Teröristin, 26 Temmuz’da Jandarma Yol Kontrol ve Arama Noktası'nda, 2 jandarma personelinin yaralandığı silahlı saldırı olayının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

Teröristlere yardım ettiği belirlenen 1 şüpheli tutuklandı

Ayrıca, Silopi'de, 26 Temmuz tarihinde Jandarma Yol Kontrol ve Arama Noktasına saldırı düzenleyen ve 2 jandarma personelinin yaralanmasına neden olan olayda, teröristlere yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber