Çorum'da yetiştirme yurduna verilen erkek çocuğunu koruyucu bir aile sahiplendi.

Çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın, caddede karşılaştığı koruyucu aileden çocuğu almak isteyince ortalık bir anda karıştı.

Koruyucu aile küçük çocuğu vermek istemezken, çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın ise "çocuğumu bana verin" diyerek tepki gösterdi, taraflar arasında kavga çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine caddeye polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırdığı kadınlar, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: TRT Haber