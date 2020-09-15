Hudut askerleri, Uzunköprü'nün Gemici köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.

Güvenlik güçlerince yakalanan şüphelinin, İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/10 sayılı kararı ile "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan istinaf mahkemesinde dosyası ve arama kaydı bulunduğu belirtildi.