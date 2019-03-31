Mehmetçik’in karadan, havadan gerçekleştirdiği operasyonlarla PKK terör örgütü, adım adım yolun sonuna geliyor.

2018 yılında, yurt içinde ve sınır ötesinde PKK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 74'ü sözde lider kadroda, 109'u ise terörden arananlar listesindeydi.

18 bine yakın iç güvenlik operasyonu yapıldı

2019'un ilk iki ayında da teröristlere nefes aldırılmadı. Ocak ve Şubat'ta 18 bine yakın iç güvenlik operasyonu yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 103 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan bin 387 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi, bin 348 adet el yapımı patlayıcı da imha edildi. Ayrıca, çeşitli çap ve modelde toplam bin 417 silah, bin 194 çeşitli çapta ağır silah, yaklaşık 441 bin hafif silah mühimmatı, 150 mayın, yaklaşık 20 ton patlayıcı madde ile bin 725 el bombası ele geçirildi.

Finans kaynaklarına ağır darbe

PKK terör örgütünün finans kaynaklarına da ağır darbe vuruldu. Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda yaklaşık 20 ton uyuşturucu, 2 milyon kök kenevir, 26 ton akaryakıt ele geçirildi.

2018’de örgüte sadece 136 terörist katıldı

PKK terör örgütüne katılım da son yılların en düşük seviyesinde. 2018 yılında örgüte sadece 136 terörist katıldı.

2019'un ilk iki ayında ise örgüte katılanların sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yarı yarıya düştü.

431 terörist teslim oldu

Operasyonlardaki başarı, örgütteki çözülmeyi de hızlandırıyor.

2018'in başından bu yana 431 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: TRT Haber