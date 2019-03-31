Engelli sporcular basketbol toplarıyla sandık başına gitti.

Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü oyuncuları, "engel tanıma sandığa git" sloganıyla yanlarına aldıkları basketbol topları ile sandığa giderek oy kullandı.

Oyunculardan Mehmet Ertokuş, herkese oy kullanma çağırısında bulunarak, "Oy kullanmanın önünde engel yoktur" dedi.

Kedi Zubi sandık başında

Tekirdağ'da, oy kullanmaya kedisi Zubi ile gelen Şebnem İlhan, ilgi odağı oldu.

Zubi, hem oy vermeye gelen hem de sandık kurulu üyeleri tarafından ilgi gördü. Sevimli kedi ile oyunu sandığa bırakan İlhan, şunları söyledi:

"Herkesin hayvanlara sahip çıkması gerekiyor. Yerel yönetimlere bu konuda çok iş düşüyor. Gönüllü hayvanseverler ve yerel yönetimler birlikte çalışmalı."

Efe kıyafeti ile oy kullandılar

Aydın'da Fatma Şeyma ile Ozan Ancın çifti, efe kıyafetleriyle sandık başına giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Efe kıyafetleri giyen çift, oylarını Yedieylül İlkokulu'ndaki sandıkta kullandı. İlgi odağı haline gelen Ancın çifti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ozan Ancın, geleneklerini yaşattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Aydın, zeybekler, efeler, yiğitler diyarı. Bizler de bu efeliği yaşatabilmek ve dikkati çekebilmek için yöresel kıyafetlerimizi giydik."



Doğu'da sandığa kar yağışı altında gidiyorlar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6 ilde karla karışık yağmur ve kar etkisini gösteriyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da vatandaşlar, kar yağışı altında oy sandığa giderek oy kullandı.

Yetkililer, bölgedeki buzlanma ve dona karşı uyarı da bulundu.

Kaynak: AA