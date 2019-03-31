Ankara Emniyeti’nin yıllardır ayrılmaz parçası olan Pars, Magnu ve Unkas, Ankara sokaklarında mesai yapıyor, güvenliğin sağlanmasında aktif rol oynuyor.

Emniyet'in göz bebeği K9 köpekleri Ankara Gölbaşı'ndaki Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitiliyor.

Özellikle narkotik suçlarla mücadelede güvenlik güçlerinin bir numaralı yardımcısı olan K9 köpekleri, patlayıcı madde tespiti, asayiş ve özel operasyon alanlarında eğitiliyor.

Koku alma, verilen komuta uyma gibi kriterlere uygun olan köpekler seçiliyor. Eğitici ve köpeğin birbirine uyum sağlaması da gerekiyor. Öncelikle özel bir eğitim programı hazırlanıyor.

Aylar süren eğitimlerin ardından K9 köpekleri göreve başlıyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Tarık Aşçı