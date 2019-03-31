15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası birçok FETÖ’cü yurt dışına kaçtı. Listesi uzayıp giden FETÖ firarilerine hangi ülkeler kucak açıyor?

FETÖ firarileri listesinin bir numarasında terörist elebaşı Fetullah Gülen var. Amerika Birleşik Devletleri, suçluların iadesi anlaşması ve tüm delillere rağmen, elebaşı Gülen'in iadesine yanaşmıyor.

Örgütün medya sorumlularından Adem Yavuz Arslan Virginia'da, Ekrem Dumanlı ise New Jersey’de lüks içinde yaşıyor.

Almanya'da saklandığı belirtilen, hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün eşi ve akrabaları da Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesi altında.

Elebaşı Gülen'in sağ kolu olarak bilinen Ahmet Kurucan, Pensilvanya'daki malikanede kalıyor.

TSK, Emniyet ve MİT sorumlularından bağlı olduğu Ahmet Kara, Fuat Avni hesabının kullanıcısı Aydoğan Vatandaş, FETÖ'nün sözde medya sorumlusu Tuncay Opçin, kamuoyunda "Emre Uslu" olarak bilinen Emrullah Uslu ve 3 milyon dolarlık evde lüks hayat süren Hakan Şükür, Amerika Birleşik Devletleri'nde görüntülenen diğer FETÖ'cüler.

FETÖ'nün para kasası baba-oğul Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu da, Kaliforniya'da kameralara yakalandı. Kapatılan Nokta dergisinin eski genel yayın yönetmeni Cevheri Güven de Yunanistan'da firari.

Darbecilere sığınma izni veren ilk ülke Almanya

Almanya, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde darbecilere sığınma izni veren ilk ülke oldu. FETÖ'nün kumpasçı savcısı Zekeriya Öz ve Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Almanya'da firari konumda.

Yunanistan’dan 8 FETÖ’cüye sığınma hakkı

Darbe girişimi sonrası 8 darbecinin sığındığı Yunanistan da FETÖ'cülere sığınma hakkı verme yoluna gitti.

Örgütün en önemli finansörlerinden Akın İpek ile örgütün televizyon kanallarında yönetici olarak çalışan Tarık Toros da İngiltere'nin himayesi altında.

Kaynak: TRT Haber

