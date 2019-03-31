Kamu hizmetlerine tek bir noktadan güvenli erişim imkanı sağlayan e-Devlet Kapısı, 7/24 hizmet vererek hem tasarruf hem de hız sağlıyor. 2008 yılında ilk kullanıma açıldığında 9 kurumun 22 alanda hizmet verdiği e-Devlet’in kullanıcı sayısı 6 bin 990’dı. Aradan geçen 11 yılda e-Devlet’te, kurum sayısı 561’e, verilen hizmet sayısı 4 bin 505’e, kullanıcı sayısı da 41 milyon 943 bine ulaştı.

Sadece son bir ay içerisinde 279 yeni hizmet daha e-Devlet üzerinde kullanıma açıldı.

En fazla hizmet SGK’dan talep ediliyor

Kullanıcılar sistemde en fazla hizmeti Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talep ediyor. Son verilere göre SGK Hizmet Dökümüne 71 milyon 267 bin 613 kez başvuruldu.

Ardından ise en çok Dava Dosya ve Vergi Borcu sorgulama ile e-bordro hizmetleri için talepte bulunuldu.

Şifresini unutan ya da mevcut şifresini değiştirmek isteyenler de "Şifremi unuttum" ve "şifremi değiştirmek" istiyorum seçenekleri ile yeni şifre temin edilebiliyor. Bunun için cep telefonu numarasının önceden sisteme kaydedilmiş olması gerekiyor. Kullanıcılar, müşterisi oldukları bankaların internet sitesinden de doğrudan sisteme giriş yapabiliyor.

Haber: Züleyha Cebeci

Kamera: Tayfun Uslu

