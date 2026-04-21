Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.04.2026 10:05

Terör örgütü DHKP-C'ye 4 ilde operasyon: 21 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmada, örgütün "Grup Yorum", "TAYAD" ve "Mahalle Alan" yapılanmalarında faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince İstanbul, Hatay, Ankara ve Kocaeli'de 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Öte yandan, örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden kişilerin toplandığı Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'nde de arama yapıldı. Buradaki 2 kişi de gözaltına alınarak soruşturmaya dahil edildi.

Ekiplerin, hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

ETİKETLER
DHKP-C İstanbul Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Altının gramı 6 bin 902 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
İmamoğlu Suç Örgütü davasının 25. duruşması başladı
11:20
DMM'den "PTT'de veri sızıntısı" iddialarına yalanlama
11:18
Devlet Bahçeli: Ara seçim formülüne mahal yok
11:27
Rekabet Kurulu'ndan özel okul ücretlerine inceleme: Soruşturma sayısı artabilir
11:12
Af Örgütü Genel Sekreteri: AB'yi insan hakları ihlalleri karşısında korkak davranıyor
11:11
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı Şanlıurfa
Likya Yolu'nda bahar hareketliliği
Likya Yolu'nda bahar hareketliliği
FOTO FOKUS
Gökyüzündeki milli takımımızın 7'li uçuşu yıllar sonra ilk kez TRT Haber'de
Gökyüzündeki milli takımımızın 7'li uçuşu yıllar sonra ilk kez TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ