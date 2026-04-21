Çok Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.04.2026 09:51

Altının gramı 6 bin 902 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 902 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 336 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 280 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 6 bin 955 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 6 bin 902 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 336 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 280 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 4 bin 780 dolardan işlem görüyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle varlık fiyatlarında yön arayışı görülürken gözler ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin ikinci turuna çevrildi.

Müzakerelerden gelecek haberler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini söyledi.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
52 suçtan aranan firariye JASAT operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
İmamoğlu Suç Örgütü davasının 25. duruşması başladı
11:20
DMM'den "PTT'de veri sızıntısı" iddialarına yalanlama
11:18
Devlet Bahçeli: Ara seçim formülüne mahal yok
11:27
Rekabet Kurulu'ndan özel okul ücretlerine inceleme: Soruşturma sayısı artabilir
11:12
Af Örgütü Genel Sekreteri: AB'yi insan hakları ihlalleri karşısında korkak davranıyor
11:11
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı Şanlıurfa
Likya Yolu'nda bahar hareketliliği
Likya Yolu'nda bahar hareketliliği
FOTO FOKUS
Gökyüzündeki milli takımımızın 7'li uçuşu yıllar sonra ilk kez TRT Haber'de
Gökyüzündeki milli takımımızın 7'li uçuşu yıllar sonra ilk kez TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ