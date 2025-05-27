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Türkiye
AA 27.05.2025 08:03

Terör örgütü DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon: 18 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alan yapılanmasında yer alan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda ise 6 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon: 18 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak, içerisinde yuvalanan yapılanmasına ilişkin iltisak ve irtibatları olduğu, Ankara genelinde büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlardan örgütün sözde yöneticileriyle iletişim sağladıkları tespit edilen, daha önceden ilişikleri kesilmiş 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik geçmiş tarihlerde gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen örgütsel mesajlaşma uygulaması üzerinden haberleştikleri ve örgüt mensubu olduklarına dair dijital kayıtların bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

İki terör örgütüne yönelik 18 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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