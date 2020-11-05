Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Konya'daki süt toplama merkezindeki denetimde iş yerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğunun tespit edildiği ve ürünlere el konulduğu belirtildi.

İşletme kapatıldı para cezası verildi

İşletmenin faaliyetinin durdurulduğunu açıklayan Bakanlık, işletmeye 'hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten' 13 bin 934 TL, 'hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması' nedeniyle 5 bin 570 TL ve iki çalışana da hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle 1700 TL para cezası verildiğini duyurdu.

İşletmeye 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten 13.934 TL, hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle 5.570 TL ve iki çalışana da hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle 1.700 TL idari para cezası uygulanmıştır. — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 5, 2020

Suç duyurusunda bulunulacak

Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın da inceleme başlattığı işletme hakkında, 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması' nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı.

Öte yandan Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kontrollerin ardından iş yerini mühürlemek için binaya geldi.

İşine son verildi

Firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da tepkilere neden olan görüntülerdeki kişinin, iş akdinin feshedildiği ve hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.