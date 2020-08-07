Temmuz ayında en çok Ayasofya Camii konuşuldu
Medya Takip Merkezi, temmuz ayında yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin nabzını tuttu. Yapılan incelemeye göre, 86 yıldır müze olarak hizmet veren Ayasofya’nın yeniden cami olması, temmuz ayı boyunca medyada en çok yer alan başlık oldu.
Medya Takip Merkezi’nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre, temmuz ayında yaşanan gelişmeler arasında en çok Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülmesi konuşuldu.
Ayasofya’nın ibadete açılması, MTM’nin raporuna göre temmuz ayı boyunca medyada 114 bin 642 habere yansıyarak gündemin en çok konuşulan konusu oldu.
Ay boyunca tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi ise, medyada 16 bin 745 haberde yer alarak en çok gündemde yer alan konulardan oldu.
Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi.
AK Parti ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 9 maddelik sosyal medya düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sosyal Medya yasası, MTM’nin aynı raporuna göre ay boyunca toplam 10 bin 211 habere yansıdı.