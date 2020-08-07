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Otlu peynirlerin arasından uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Van'da düzenlenen operasyonda otlu peynir bidonuna gizlenmiş 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri İpekyolu ilçesinde bir kargo şubesine operasyon düzenledi.
Operasyona narkotik madde arama köpeği Zeyna da katıldı.
Detaylı aramada 3 plastik bidon içine gizlenmiş 15 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Paketlenmiş uyuşturucu maddelerin otlu peynir arasına istiflendiği gözlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
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