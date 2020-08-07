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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü 25 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Ehliyeti olmadığı öne sürülen Ramazan T.'nin (19) kullandığı minibüs, Siverek - Hasırlı kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 26 işçi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Küçük (15) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük'ün cenazesi otopsi için morga konuldu, kazayı haber alan işçilerin yakınları hastaneye akın etti.
Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı öne sürüldü.
Etiketler: trafik Kazası Siverek şanlıurfaSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 13:43
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