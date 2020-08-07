Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da eğlence mekanları denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da, 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.
Uygulama kapsamında, birçok eğlence mekanı denetlendi, 25 iş yerine mevzuat hükümlerine aykırılıktan idari işlem yapıldı.
Ekipler, mekan sahipleri ve müşterilere de sosyal mesafe ile COVID-19 tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.
Etiketler: koronavirüs Denetim covid 19 bursaSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 06:19
Son Haberler
- 06:48
- 05:59
- 04:21
- 03:48
- 03:41
Sıradaki Haber
Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz