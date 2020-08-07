Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.