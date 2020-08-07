Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 10:00
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