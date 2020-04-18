Kimi sokakları, caddeleri baştan aşağıya süpürüyor, kimi ağzına kadar dolan çöp konteynerlerini boşaltıyor.

Bir kentte temizlik denilince akla ilk belediyelerin temizlik görevlileri geliyor. Dünyanın mücadele ettiği koronavirüse karşı bugünlerde işleri daha zor. Onlar her gün sokakların ve caddelerin mikrop yuvasına dönüşmesini engellemek için birçok farklı maddeye temas etmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden de risk grubu içerisinde ilk sıralarda yer alıyorlar.

Issız sokaklarda mesai sabahın ilk saatlerinde başlıyor. Koronavirüs salgınından sonra karşılaştıkları tehlikeler de artmış durumda. Temizlik yapan personel, maske, eldiven ve gözlük takmadan işe başlayamıyor.

Çocuklarına sarılmaya hasretler

Nedim Çakır, 9 yıldır Zeytinburnu Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Adil Gürbüz de Nedim Çakır'ın mesai arkadaşlarından. Salgından sonra temizlik görevlileri için ortaya çıkan bir riske dikkat çekiyor.

"Her sokağın başına belediyemiz gerektiği şekilde çöp konteynerleri bırakmış ama çoğunlukla kapı önlerine çıkarmaya başladılar. Bunu atarken herhalde bizi göz ardı etmeye başladılar çünkü onları biz almak zorunda kalıyoruz."

İşlerini mümkün olan en kısa sürede, dönüşümlü olarak bitirmeye çalışıyorlar. Eve dönüşte ise daha dikkatli olmak zorundalar. Eve gittiklerinde çocuklarına bulaşmasın diye üstlerini hemen çıkarıyorlar. Salgın başladığından beri çocuklarına sarılmaya hasretler.

Temizlik, bugünlerde her zamankinden daha önemli. Temizlik işçileri de birçok tehlikeye rağmen toplum sağlığı için görev başında.